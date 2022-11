(Di lunedì 28 novembre 2022)è un reboot dell’iconico film del 1987 di Clive Barker. È subito doveroso mettere in chiaro le cose. Chi sta scrivendo è un amante sfegatato dei primi tre film della saga. Solo i primi tre meritano effettivamente lo status di cult, perché tutto quello uscito dopo il terzo capitolo si può considerare, se non proprio spazzatura, quantomeno ignorabile. Ecco perché all’annuncio di questo reboot, le preoccupazioni erano molteplici. Rilanciare un cult comeè sempre una mossa azzardata. Tuttavia, munendosi di una buona dose di positività, si è scelto di dare un occasione a questo nuovo inizio. É stata la scelta giusta? In buona parte si è rivelato una buona sorpresa, per diversi motivi. Il film di Bruckner è stato in grado di rilanciare la saga, pur non raggiungendo i livelli del primo capitolo.: i cenobiti ...

Critical Eye

Da notare inoltre la grande quantità di collaborazioni con IP famose come quelle con, ... come testimonia anche la nostra. Adeguato, insomma, per far trascorrere qualche ora a ...Da notare inoltre la grande quantità di collaborazioni con IP famose come quelle con, ... come testimonia anche la nostra. Adeguato, insomma, per far trascorrere qualche ora a ... Hellraiser, la recensione del film di David Bruckner Hellraiser è un reboot del 2022 dell'omonimo film del 1987. é un buon lavoro che è riuscito a ringiovanire l'iconica saga.