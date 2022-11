Gf VIP nomination oggi 28 novembre | chi sono i nominati a rischio eliminazione stasera?

(Di lunedì 28 novembre 2022) Durante la puntata del Gf VIP 7, andata in onda lunedì 212022, i concorrenti hanno espresso le loro: scopriamo chiche rischiano l’28! Leggi anche: Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma non invecchia «I medici studiano il mio caso» VIDEO: chii concorrenti...

Grande Fratello

... anche se voci in circolazione parlerebbero di unad'ufficio. Non è la prima volta che qualcuno racconta all'interno della casa del Grande Fratelloquanto successo all'esterno. Qualche ...Per questo motivo ora rischia unao un provvedimento disciplianare , perché è proibito riferire all'interno della casa informazioni provenienti dall'esterno. Gf, Oriana Marzoli a luci ... Previsioni sulle Nomination - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consenso a t ...ecco le Anticipazioni Grande Fratello Vip della puntata di questa sera lunedì 28 novembre 2022: Sondaggi, televoto, scontri e ingressi ...