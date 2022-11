GdS – Dove va Cristiano Ronaldo? Ecco cosa pronosticano i bookmaker

(Di lunedì 28 novembre 2022) 2022-11-23 13:33:24 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Lo United ha annunciato l’accordo consensuale con. Ora il talento portoghese è svincolato Adesso è ufficiale:non è più un giocatore del Manchester United. Lo ha annunciato il club con una nota: “Accordo consensuale con effetto immediato”. L’attaccante portoghese è rimasto senza squadra e nel frattempo è impegnato con il suo Portogallo al Mondiale (esordio domani alle 17:00 contro il Ghana). Dopo le polemiche con lo United e i dissidi con l’allenatore ten Hag,ha scelto di andare via. In stagione ha collezionato 16 partite e 3 reti.giocherà...

