Formenti Machinery Relocation | tutti i numeri dell’azienda bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 novembre 2022) 27 Persone, 32.500 articoli movimentati, 1 milione di quintali di materiali movimentati per montare, smontare macchinari e scaffalature a ripiani, a passerelle, a gravità, cantilever, compatibili, drive in, portapallets, soppalchi e molto altro. Un bilancio positivo per, l’aziendadi Suisio, che fa del suo core business appunto le attività di smontaggio, movimentazione, montaggio di macchinari e scaffalature a livello internazionale. Certificata ISO 9001, vanta una mission sia di carattere locale, dedicata al territorio, che oltre confine, mettendo a disposizione dei suoi clienti, un parco mezzi più che attrezzato per garantire tutte le operazioni necessarie: muletti, piattaforme e mezzi gru e gommati per garantire smontaggio e montaggio di macchinari industriali, silos, cabine ...