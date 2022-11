Combinata nordica | le favorite per la Coppa del Mondo 2022-2023 | AAA cercasi rivali per Gyda Westvold Hansen

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nel fine settimana Lillehammer terrà a battesimo la III edizione delladelfemminile di, la II vera e propria dopo la farsesca assegnazione della Sfera di cristallo sulla base di un’unica gara nel 2020-21. In ambito Fis si sta faticosamente cercando di far decollare il circuito rosa, il cui sviluppo è indispensabile per il futuro della disciplina tout-court. La bocciatura da parte del Cio, che non ha ammesso la prova femminile al programma di Milano-Cortina 2026, è sacrosanta. L’onestà intellettuale impone di sottolineare come il livello sia ancora troppo basso per giustificare la presenza delle ragazze ai Giochi olimpici. Indelsi fatica ad arrivare a 30 partenti (anzi, lo scorso anno non si è avuta neppure una gara in cui si è raggiunta tale ...