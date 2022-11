Cina | Bbc | un nostro reporter arrestato e picchiato da polizia

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'emittente britannica Bbc ha dichiarato che uno dei suoi giornalisti in, che stava seguendo le proteste a Shanghai contro la politica draconiana del regime 'zero Covid', è statoe "...

La Bbc ha denunciato l'arresto e il pestaggio di Ed Lawrence, un suo inviato impegnato a testimoniare le proteste in corso a Shanghai, in Cina, contro le drastiche misure di contenimento del Covid-19. Ira e scontri per le restrizioni senza fine. Arrestato anche un giornalista della "Bbc" Da Shanghai a Nanchino, da Pechino a Wuhan. La Cina si ribella alla politica «zero-Covid» del regime, che da tre ...