Borsa | Hong Kong apre a - 3 | 26% sull' onda delle proteste Covid

In forte ribasso l'indice Hang Seng che riporta una forte discesa del 3,26% a quota 17.000,23 in apertura.LadiKong è crollata di oltre il 3% stamattina, dopo le manifestazioni in tutta la Cina contro la rigida politica 'zero Covid' di Pechino. L'indice Hang Seng ha ceduto il 3,26% a 17.000,23 ... Borsa Hong vola con rumor Cina. Borsa Tokyo e futures Usa giù HONG KONG - Apertura in profondo rosso per le Borse asiatiche, appesantite in particolare dalle proteste in molte città cinesi contro la strategia zero Covid. La preoccupazione degli investitori rigu ...La Borsa di Hong Kong è crollata di oltre il 3% stamattina, dopo le manifestazioni in tutta la Cina contro la rigida politica 'zero Covid' di Pechino. L'indice Hang Seng ha ceduto il 3,26% a 17.000,23 ...