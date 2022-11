Totti | Chanel risponde alle critiche citando Elenoire Ferruzzi | «Non voglio somigliare a voi | facce di»

Chesia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia di Francescoe Ilary Blasi , in una diretta Instagram ammise di voler fare dei ritocchini non appena ...risponde alle critiche La figlia di Francescoha utilizzato una frase dell'ex concorrente del Gf Vip per ribadire la sua posizione, sebbene con termini piuttosto coloriti....Che Chanel Totti sia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di voler fare dei ritocchini ...Che Chanel Totti sia una fan della chirurgia estetica non è certo una novità. La 15enne, figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, in una diretta Instagram ammise di ...