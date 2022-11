Mussolini e gli inglesi | un’amicizia interrotta

(Di domenica 27 novembre 2022) La storia è un cantiere in perenne attività. Quando tutto appare prossimo alla conclusione, e la costruzione dell’edificio ultimata – comprese le rifiniture – si scoprono punti deboli. La lettura del nuovo saggio di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella Nero di Londra (Chiarelettere), ad esempio, ribalta molti luoghi comuni e consolidate certezze. Come il rapporto trae gli: i due ricercatori hanno consultato l’archivio del capo del servizio di sicurezza militare Samuel Hoare. E dalle carte emerge una storia davvero interessante. Raccontiamola. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2022 Nel 1917 l’Italia è a un passo dal collasso. La disastrosa sconfitta di Caporetto potrebbe piegare i difensori del cambio di casacca (da alleati degli Imperi centrali a neutrali a nemici) e spingerli alla resa. ...

La Repubblica

Badoglio, credendo si trattasse di un'iniziativa personale non concordata con, reagì chiedendo pubblicamente una 'rettifica' da parte del giornale. Si innescò così una diatriba sotto...uomini dei paesi ricchi sono molto fertili per la droga, l'alcol, lo stress e la noia. Ci diamo ... Pare che dal gennaio 2023 l'Unità! riprenda le pubblicazioni Daa Meloni, da Gramsci a ... Genova, Mussolini fece confiscare il suo conto: dopo 70 anni fa causa alla banca e allo Stato Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Vittorio Emanuele Parsi, politologo e docente di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano, è ospite della ...