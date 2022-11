“Miserabile” Conte choc con Meloni | la frase della vergogna

(Di domenica 27 novembre 2022) Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, è stato ospite dell'edizione del 27 novembre di Mezz'ora in Più, talk showdomenica pomeriggio di Rai 3 che vede Lucia Annunziata alla conduzione. Il tema più scottante affrontato dall'ex presidente del Consiglio è quello del reddito di cittadinanza, che il governovuole stravolgere: “Fare la guerra ai poveri, cancellando il reddito di cittadinanza, per ammazzare il Movimento 5 Stelle, sarebbe un intento. Al Sud si conferma una situazione drammatica. I dati sono molto seri. Lo Svimez conferma quanto già detto dall'Istat, con il reddito di cittadinanza abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà. Un governo che s'insedia, affronta una situazione congiunturale molto complicata. Un governo che si mette a fare la guerra al reddito di ...

