LIVE – Pescara-Catanzaro | Serie C 2022 2023 | girone C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022)si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata delC di. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro tra titani l’incontro di questo pomeriggio, con i padroni di casa, secondi in classifica, che ospitano la prima della classe, per raggiungerla a quota 38 punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(Ore 14:30) SportFace.