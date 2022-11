Highlights Slalom femminile Killington | Coppa del Mondo 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Si conclude la seconda manche didinella quarta gara didel. Incredibile finale con la Shiffrin che sbaglia e chiude in 5^ posizione dietro a Vlhova. Podio con un ex aequo tra Holdener e Swenn-Larsonn che precedono Truppe. Nella generale accorcia Holdener che si porta a -25 da Shiffrin a 240 punti. Per quanto riguarda le italiane bene Rossetti che chiude 18^. Brignone 24^ ai margini della top 30. La 2a manche di Holdener La 2a manche di Larsson La 2a manche di Marta Rossetti SportFace.