Guinzaglio | quale scegliere per il bene del vostro cane?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 novembre 2022) Abbiamo descritto nelle scorse settimane le tipologie di collari e pettorine, sviscerandone pregi e difetti. Vediamo ora di fare lo stesso con i guinzagli. Sì tratta infatti di uno strumento essenziale per le nostre passeggiate, e anche in questo caso ne esistono davvero tanti in commercio. Analizziamoli nel dettaglio. 1) ilclassico: Può essere di cuoio, in nylon o di metallo, è lungo solitamente 120 centimetri e ha la classica asola per tenerlo sul polso. È ilda passeggiata per antonomasia, costa pochissimo e non ha particolari controindicazioni. Certo può risultare inadatto per imparare la condotta o per altri tipi di lavoro. 2) ilda addestramento: È secondo me il miglior strumento in assoluto. Economico, pratico e polivalente, è in cuoio oppure in nylon, ha due moschettoni e ...