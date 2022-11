Coppa Davis 2023 | Italia wild card e subito nella fase a gironi delle Finali | un vantaggio | ma il problema degli infortuni…

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Si guarda in prospettiva. L’Italtennis ha concluso la sua stagione con la semifinale di2022. Il penultimo atto di Malaga (Spagna) contro il Canada ha lasciato non poco amaro in bocca per la sua evoluzione. La vittoria straordinaria di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov, nel primo singolare, aveva fatto sperare in una nuova impresa dopo quanto accaduto nei quarti contro gli USA. Sfortunatamente le sconfitte di Lorenzo Musetti contro un Felix Auger-Aliassime in palla e del doppio “improvvisato” formato da Matteo Berrettini non al meglio e da Fabio Fognini contro Auger-Aliassime e Vasek Pospisil ci ha fatto svegliare dal bel sogno. Che cosa ci si porta dall’esperienza 2022? Un gruppo molto coeso che ha saputo far fronte alla questione emergenziale dettata dai tanti infortuni, andando oltre i propri limiti, ma nello stesso tempo una ...