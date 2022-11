Casamicciola | recuperato secondo cadavere | è una bambina

2022 - 11 - 27 12:57:54un secondo cadavere: è di una persona molto giovaneun secondo cadavere a. Il corpo di una persona molto giovane, di cui al momento non sono ...In tarda mattinata è statoanche un secondo cadavere a. E' il corpo di una persona molto giovane, di cui al momento non sono noti nè l'identità nè il sesso: è stato trovato in ...ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori, grazie all’ausilio dei cani molecolari, hanno rinvenuto il cadavere di una bambina di 5-6 anni in una delle abitazioni di via Celano, punto da dove si è originata la ...Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola. Il corpo di una bambina di 5-6 anni è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. La salma è stata portat ...