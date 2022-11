VIDEO Argentina-Messico 2-0 | Mondiali calcio | highlights e sintesi L’Albiceleste si riscatta

(Di sabato 26 novembre 2022) Il riscatto. L’sinel secondo incontro di questi2022 in Qatar. Sul rettangolo verde qatarino, reduce dal ko contro l’Arabia Saudita, si è imposta contro il, nel match valido per il Gruppo C. Dopo i dubbi e le perplessità, per la compagine sudamericana una vittoria che fa morale. Ci ha pensato Leo Messi a suonare la carica. Dopo un primo tempo in cui era mancata concretezza e si era concluso sullo 0-0, l’asso argentino ha preso per mano la propria selezione e al 64? ha realizzato. Sull’assist di Angel Di Maria Leo si è fatto trovare pronto e ha mostrato la via. L’all’87’ ha trovato il raddoppio che ha chiuso i giochi con Enzo Fernandez e anche in questo caso c’è stato lo zampino di Messi, con l’asssist. Con questo successo gli ...

