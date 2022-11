Selvaggia Lucarelli | “A ‘Ballando con le Stelle’ non sempre mi sono sentita tutelata | c’è qualcosa di storto”

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 26 novembre 2022)parla del suo 2022, fa il punto sulla sua vita privata e sulla sua esperienza a Ballando con Le Stelle. “È stato un anno difficile, in cui siconcentrati nel breve periodo tanti eventi sfortunati”. Qualche giorno fa la giornalista ha dovuto dare l’addio a sua madre. Ma l’anno che volge al termine, per la giurata di Ballando con le stelle, è stato segnato da molti altri eventi negativi. “Nonmidal programma”. “Io non mi sottraggo al dolore, accetto le sconfitte, però il 2022 ha avuto un certo accanimento. Non essere riusciti a proteggere mia madre dal Covid la vivo come una sconfitta. Non aver consegnato un lavoro in tempo anche. Non aver capito che malattia avesse il mio cane se non alla fine idem. Poi certo, la ...