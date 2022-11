Pozzallo | via la X da Xmas ' Ci davano dei fascisti Hanno avvelenato il Natale'

(Di sabato 26 novembre 2022) Il sindaco: 'Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto, così come accade in tutto il mondo'. Così la decisione: 'Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa ...

Adnkronos

Il sindaco: 'Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo'. Così la decisione: 'Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa ... Natale, sindaco Pozzallo: "Via da luci X di Xmas, richiama fascismo" (Adnkronos) – "In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto X ...Sindaco di Pozzallo: nella prima decade di dicembre iniziano i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di via dell'Arno.