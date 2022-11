Pallanuoto | A1 2022-2023 | risultati e classifica della sesta giornata Pro Recco da sola al comando

(Di sabato 26 novembre 2022) In scena oggi ladel campionato di Serie A1 dimaschile. C’era attesa per il derby ligure e la Proha subito messo in chiaro le cose: nettissimo 11-4 all’RN Savona e vetta, a punteggio pieno, in solitaria. I campioni d’Italia, infatti, sfruttano anche la brutta sconfitta dell’Ortigia in casa del Trieste, sempre più la sorpresa di questo campionato. Nel gruppetto ad inseguire c’è anche l’AN Brescia che non sbaglia contro il Distretti Roma. Andiamo a scoprire tutti ie laagDe Akker Team-Telimar 8-15 Nuoto Catania-C.N. Posillipo 11-7 AN Brescia-Distretti Ecologici Roma 15-5 Pro-RN Savona ...

Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che alla piscina Carmen Longo di Bologna batte il De Akker per 15 - 8 nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A1. Dopo la prima ...Acquachiara - Pescara, presentazione della 4° giornata di A2 ultima modifica:- 11 - 26T12:40:24+00:00 daVittoria in trasferta per il Telimar Palermo che alla piscina Carmen Longo di Bologna batte il De Akker per 15-8 nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A1. Dopo la prima fr ...Dall'ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto Serie A1, Pro Recco - Savona 11-4 È della Pro Recco il derby ligure contro il Savona: a Punta ...