Mondiali Qatar 2022 | il Ct della Danimarca Hjulmand su Eriksen | “Vorrei clonarlo”

(Di sabato 26 novembre 2022) Il CtKasper, ha parlato alla vigiliapartita con la Francia valida per la seconda giornata deidi. Ecco le sue parole incentrate su: “. Mi piacerebbe averlo nella mia area di rigore e davanti all’altra porta. Christian è il cuorenostra squadra, è il ritmonostra squadra. Capisce lo stile di gioco e di calcio, l’intensità di una partita. Parliamo di una persona rilassata e socievole, sempre pronta a prendere la palla. Francia? Ho molto rispetto per loro, ma sappiamo quanto siamo forti”. SportFace.

...10 Novak Djokovic - Taylor Harry Fritz 2 - 0 18:40 Nikola Mektic, Mate Pavic - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 2 - 1 21:10 Casper Ruud - Andrey Rublev 2 - 0 CALCIO -17:00- ...Termina sullo 0 - 0 il primo tempo di Inghilterra - Stati Uniti, match valido per il gruppo B deidi2022, in corso di svolgimento allo stadio Al - Bayt di Al Khor.Ieri l'altro nella gara tra Brasile e Serbia sotto i riflettori c'era senza dubbio Nikola Milenkovic. Nella sconfitta per 2-0 contro i verdeoro il giocatore viola è stato uno ...Dopo tutte le polemiche relative al mondiale in Qatar, ormai si è entrato nel vivo. Oggi è cominciata la seconda giornata dei gironi: facciamo un’analisi della prima tornata di queste partite. Il ...