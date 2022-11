L' Argentina si rialza con Messi e Fernandez | 2-0 al Messico

(Di sabato 26 novembre 2022) AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria pesante che riapre la corsa agli ottavi di finale nel girone C. L'vince 2-0 nel big match contro ilco, decisive le reti messe a segno da Lioneled Enzo. Cancellato il ko contro l'Arabia Saudita, nell'ultimo turno ci sarà lo scontro diretto contro la Polonia per il passaggio del turno e il primo posto mentre El Tri sfiderà l'Arabia Saudita: appuntamento con entrambe le gare a mercoledì sera alle ore 20. Inl'avevano etichettata come la partita della vita e sin dai primi minuti al Lusail Stadium di Al Daayen la gara si è rivelata tale: entrambe le squadre hanno alzato notevolmente il ritmo, ma il match è scivolato via con pochissime emozioni. Ritmi elevati sì, ma nella prima frazione non ci sono state conclusioni ...

