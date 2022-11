Il 27 è la prima dell’Opera | con regia dibattuta di Emma Dante

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) Da quest’anno, il 27 novembre sarà per Roma il giorno dell’inaugurazione della stagione del Teatro. Un appuntamento fisso, almeno sino al 2025, che possa celebrare non solo l’inizio di un nuovo cartellone musicale ma un legame profondo tra Roma e i romani con il teatro d’opera. Dalle parti di piazza Beniamino Gigli c’è grande fermento. Un clima elettrizzante che si respira mentre proseguono le prove di “Dialogues des Carmélites” di Francis Poulenc che apre questa stagione. Un titolo poco eseguito che manca dal 1991. Una scelta che è anche una dichiarazione d’intenti del duo Michele Mariotti e Francesco Giambrone, rispettivamente Direttore Musicale e Sovrintendente: il teatro deve tornare a fare il teatro. “Stimolare le coscienze delle persone – dice Mariotti – la curiosità della gente. Il teatro deve tornare a darci la forza di combattere la realtà e non ...