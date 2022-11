Highlights e gol Tunisia-Australia 0-1 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata del girone D deidi. Gli oceanici partono meglio e sbloccano la partita grazie ad un bel colpo di testa di Duke che fa impazzire di gioia il popolo aussie. Lasi sveglia solamente nel secondo tempo, ha un paio di occasioni per pareggiare ma l’si difende con ordine e con grande organizzazione e porta a casa una vittoria straordinaria che di fatto serve per giocarsi lo spareggio con la Danimarca all’ultima giornata. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

... con 380 match stagionali , oltre a playoff e playout e 'Diretta' il sabato alle 14 per vivere ... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti e ...Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e. Il palinsesto di ... Matteo Marceddu ore 15:00 Serie B 14a Giornata: DirettaHelbiz Live (diretta) Moderatore: ...Tunisia - Australia 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo D del Mondiale Qatar 2022.Sabato 26 e Domenica 27 Novembre con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla ... lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con ...