Emanuel Stoica ospite a Muschio Selvaggio | anche le persone disabili possono essere superficiali e sessiste

(Di sabato 26 novembre 2022) Durante i convegni in cui sono invitato come relatore e attivista per i diritti delle, mi capita spesso di condire la mia esposizione con dell’autoironia,per riaccendere l’attenzione. Ad esempio, parlando di autoerotismo e delle difficoltà che moltehanno nel praticarlo, cito il vecchio detto “se ti masturbi troppo poi diventi cieco” (in realtà sarebbe “se ti fai troppe seghe”, ma cerco di non forzare). In generale fa già sorridere così, ma io aggiungo: “ecco, sappiate che io ci vedo benissimo”. Il pubblico sorride, ma allo stesso tempo capisce che intendo dire di non aver praticato molto il sesso con me stesso. Sottolineo un problema, ma cerco di farlo con leggerezza, nonostante, per me come per altri, sia un argomento sentito e importante. Alcuni giorni fa, ...