Di Maio prende un Golfo di sberle | “Cosa è | uno scherzo?”

(Di sabato 26 novembre 2022) Si rassegnasse l’ultimo sponsor o ultima spes: Diil bibitaio non lo vuole nessuno. Non l’ha voluto il popolo italiano, che l’ha consegnato all’oblio. Non l’ha voluto l’Unione Europea, che l’ha consegnato al disprezzo. Non l’ha voluto il governo italiano, che l’ha consegnato a chi lo manteneva prima. E non lo vogliono i paesi del, per i quali questa curiosa specie di animale politico dovrebbe andare a negoziare chissà che: “Cos’è, uno?”, chiedono beffardi sultani ed emiri e fachiri e probiviri assortiti. Ma no, quale, è la geopolitica italiana, la burocrazia di potere alla puttanesca, che quanto a serietà fa rimpiangere la Fifa di Infantino. La megapagliacciata che ci infama agli occhi del mondo si deve a uno che, incomprensibilmente, tutto il mondo ci invidierebbe, un fuoriclasse, talmente ...