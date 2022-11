Calciomercato Inter | Marotta studia la manovra per il doppio colpo a gennaio

...sportivi italiani ed esteri di oggi sabato 26 novembre 2022La rassegna stampa di.it ... Ma c'è spazio anche per il mercato, in particolare quello die Milan, con le occasioni per ..., scelto l'erede di Dumfries: Marotta si getta su Singo per anticipare la Juventus Wilfried ... Abbiamo chiesto agli utenti di.it, con un sondaggio su Telegram, su chi dovrebbe ...Il capitolo cessioni tornerà presto pressante in casa Inter. Occhio a Gosens che potrebbe anche fare da apripista per un altro affare ...Nessuno lo ha mai amato così in carriera. In nessun posto ha fatto così bene come all'Inter: sotto la gestione di Conte e al fianco di Lautaro si è imposto nell'elite degli attaccanti del calcio ...