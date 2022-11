Bologna | Fenucci | «Rinnovi di Orsolini e Dominguez la priorità Arnautovic?»

(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole dell’ad delsul mercato: «Con Thiago Motta stiamo guardando tutti i temi relativi al rafforzamento» Claudio, Ad del, a margine di un evento legato alla giornata contro la violenza sulle donne ha parlato anche di mercato ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole. RINFORZI – «Con Thiago Motta stiamo guardando tutti i temi relativi al rafforzamento della squadra ma c’è ancora tanto tempo davanti. I nostri scout stanno producendo tanto materiale, hanno visto dal vivo oltre 600 partite: un record per noi. Stiamo facendo un grande lavoro di base per arrivare poi a una scrematura. La squadra sta facendo bene e anche con Motta è emersa la necessità di un paio di innesti e qualche uscita».– «Stiamo lavorando al rinnovo ...

