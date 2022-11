(Di sabato 26 novembre 2022) Unaè stata arrestata con l’accusa di aver ucciso la scorsa notte il suodi 31 anni, nella loro casa di Morengo, in provincia di. A dare l’allarme è stata la stessa donna, Sandra Fratus, di origini italiane. La vittima Ernest Emperor Mohamed, di nazionalità nigeriana, è stata uccisa con una coltellata al petto durante, secondo le prime informazioni, una lite tra i due. Laè stata portata al carcere di via Gleno ae l’accusa a suo carico – dopo che è stata ascoltata dalla pm Emma Vittorio – è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, al culmine del litigio la donna avrebbe afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina per poi sferrare con un colpo frontale al petto del suo...

Open

Tragedia a Morengo, in provincia di, dove questa notte, laSandra Fratus, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il compagno di 31 anni Ernest Emperor Mohamed. LaSandra Fratus si è ...Laè stata portata al carcere di via Gleno ae l'accusa a suo carico - dopo che è stata ascoltata dalla pm Emma Vittorio - è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi . Stando ... Bergamo, 51enne uccide il compagno 31enne a coltellate e chiama il 112 A Morengo, in provincia di Bergamo, una 51enne, Sandra Fratus, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso nella notte il compagno di 31 anni Ernest Emperor Mohamed. È stata la stess ...(La Stampa) La vittima è di origini nigeriane. Una donna 51enne è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso la notte scorsa il compagno 30enne a Morengo, in provincia di Bergamo, al ...