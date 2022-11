Beatrice Valli e Marco | in arrivo un’altra femminuccia | la reazione di Fantini

(Di sabato 26 novembre 2022)aspettano un’atra figlia femmina, nemmeno questa voltaavrà un maschietto, ecco come ha reagito Da qualche settimanahanno annunciato sui social… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

La delusione di Fantini è chiara, tanto che laci ha giocato un po' su: E Fantini: Nell'annuncio del sesso del quarto figlio,ci ha tenuto a fare una precisazione: 'Si scherza ...Non c'è due senza tre: inutile girarci intorno, nascerà un'altra femmina a casa Fantini -ha infatti condiviso con i suoi follower la notizia che in questi giorni sta agitando la casa che condivide con Marco Fantini , suo compagno da molti anni e suo marito da uno: ...Marco Fantini e Beatrice Valli aspettano un'atra figlia femmina, nemmeno questa volta Fantini avrà un maschietto, ecco come ha reagito.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...