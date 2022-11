Violenza di genere | Salvini | «Bene il Codice Rosso | ma ora nuove misure per tutelare le donne a rischio»

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Ilha dato ottimi risultati: molte piùdenunciano». E’ la valutazione espressa questa mattina dal vicepremier Matteoe dalla presidente della Commissione Giustizia al Senato Giulia Bongiorno sulla legge approvata nel 2019 a tutela dellevittime dio maltrattamenti nella Giornata – oggi 25 novembre – dedicata in tutto il mondo all’eliminazione dellacontro le. Secondo i due esponenti della maggioranza, tuttavia, l’efficacia dell’iniziativa «è messa a repentaglio ogni qual volta non viene pedissequamente rispettato il termine di sentire la persona offesa entro tre giorni dalla presentazione della denuncia». Tra lepreviste dal...

Il presidente della Repubblica aggiunge: 'Ladi, nelle sue infinite declinazioni , dallafisica, psicologica, economica, fino alla odiernadigitale , mina la dignità ...Rendersi conto di essere vittima didinon è sempre semplice, soprattutto per le più giovani. Perché a volte il maltrattamento può essere molto sottile e provenire proprio da una persona vicina. Ma spesso sono proprio le ...In Italia 104 donne sono state uccise dall’inizio dell’anno, fino al 20 novembre 2022: di questi, 88 sono i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare, e 52 hanno visto come carnefice il par ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...