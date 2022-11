Previsioni Lotto e numeri | la fortuna tenta questi numeri

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilè un gioco vecchio di secoli, che ha sempre affascinato gli italiani. Benché non esista una vera e propria scienza per le, moltissime persone continuano are la sorte sperando di vincere il jackpot. Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con idel. Che lasia con voi! Il numero 31 rappresenta la speranza. La storia racconta di una persona che ha perso tutto e non crede più nella. Ma un giorno, mentre passeggia per strada, trova un sacchetto pieno di monete. È solo l'inizio della sua speranza: grazie a quelle monete inizierà a credere nuovamente nellae nel futuro. Supererà tutti i suoi ostacoli e riuscirà a realizzare ...