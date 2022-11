Lavoratori pagati 3 | 20 euro l' ora | scattano arresti e denunce

(Di venerdì 25 novembre 2022)assunti con contratti irregolari, sorvegliati a vista e costretti a lavorare per turni estenuanti lunghi fino a 10 ore al giorno, per una misera paga che oscillava tra i 3,20 e i 3,50l'ora. Condizioni scoperte dai carabinieri in...

... i 4 arrestati in flagranza - tutti di origine cinese - stavano svolgendo attività di sorveglianza e controllo nei confronti di duedi origini pakistane, assunti con contratto part - time. ...identificati dai militari, 11 tutti di nazionalità pakistana, sono stati trasferiti in strutture protette. .Mancato rinnovo dell'appalto in Ast e chiusura immediata dell'azienda che comporterà il relativo licenziamento di tutti i 12 lavoratori dal 1° febbraio 2023. Questo è ...I reati ipotizzati dalla procura sono intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e si sarebbero consumati in alcune aziende di calzature di Altid ...