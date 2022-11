La denuncia di Juliana Nehme | “Non mi fanno salire in aereo perché “troppo grassa”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 25 novembre 2022), 38 anni, influencer e modella brasiliana plus-size, ha accusato la compagnia aerea mediorientale Qatar Airways di averla discriminata a causa della sua taglia. L’influencer ha postato sul suo profilo Instagram un video, diventato in poco tempo virale, in cui è all’aeroporto di Beirut, e ha spiegato che le è stato negato il diritto di volare“. La modella ha raccontato che lei, sua madre, sua sorella e suo nipote erano in vacanza in Libano e stavano tornando a casa in Brasile quando un addetto le ha spiegato che avrebbe dovuto acquistare un posto più costoso in prima classe, dove i sedili sono più grandi, se voleva imbarcarsi sul volo. In portoghese,ha detto: “Ho comprato un biglietto di andata e ritorno per il Brasile tramite il Qatar e, ...