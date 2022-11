In Ucraina sono scomparse 15000 persone dall' inizio della guerra

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lo ha reso noto un funzionarioCommissione internazionale per le(Icmp), come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito web. Non è chiaro al momento quantesiano ...

La strategia di Mosca In questa nuova fase della guerra Mosca sta concentrando i suoi blitz missilistici contro le infrastrutture strategiche dell'. Molte cittàsenza luce , altre hanno ...Il sindaco, Vasily Telizhenko, ha rassicurato su Twitter gli abitanti della città, affermando che le minacce, presumibilmente missili o droni lanciati dall'stati efficacemente respinti ...Un ospedale di Zaporizhzhia, in Ucraina, è stato danneggiato la notte scorsa da un attacco missilistico delle forze russe: lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, com ...dall’inizio dell’allargamento del conflitto russo-ucraino fino al 2 novembre 2022 sono state danneggiate più di mille strutture mediche in Ucraina, 29 medici sono stati uccisi negli attacchi e più di ...