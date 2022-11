Funerali di Stato per Bobo Maroni | l’ultimo saluto è bipartisan

(Di venerdì 25 novembre 2022)di(e) per l'ultimoa Roberto, a Varese. Stamane nelle vie del centro della città, considerata la "culla" della Lega, c`erano gli amici e i parenti, i dirigenti della prima ora e i vertici attuali della Lega, semplici militanti e i ministri del Carroccio. Gli hanno reso omaggio, oltre ai suoi concittadini, anche i politici locali e nazionali di maggioranza e opposizione, a partire dei vertici dello: i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alle esequie dell`ex segretario della Lega, già ministro dell`Interno, ministro del Lavoro e presidente della Regione Lombardia, scomparso martedì scorso a 67 anni dopo una lunga malattia, si è stretta tutta Varese, a partire dal ...

RaiNews

Il destino ècrudele, anche perché amava la vita, e la amata fino all'ultimo. La ricorderemo, ... Isi terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa arcipretale del capoluogo. Non fiori, ma ...A rendergli omaggio, aidicelebrati nella Basilica di San Vittore, a Varese, tutto lomaggiore del Carroccio e politici di diversi schieramenti e rappresentanti delle ... Roberto Maroni, i funerali di Stato nella Basilica di San Vittore a Varese In occasione dei funerali di Stato organizzati per Roberto Maroni, il politico italiano è stato ricordato dal figlio Filippo.Tutto è cominciato sabato pomeriggio lungo la statale a Marzocca quando, sotto la pioggia battente, un 25enne ucraino alla guida di un furgone, ha investito il cagnolino che Sigrid teneva al guinzagli ...