Come abbinare i colori degli ombretti per il trucco occhi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Stando alla definizione del dizionario, l’ombretto è un «cosmetico di vario colore e consistenza usato per ombreggiare le palpebre». In realtà, però, dare colore alle palpebre significa molto di più che creare delle semplici ombre.dell’ombretto bene, infatti, permette di valorizzare gli, il colore di capelli e persino l’outfit. La tecnica di applicazione dell’ombretto, poi, consente di creare stili completamente diversi tra loro per il. Dal classico smokey eyes nero per le serate eleganti al cut crease dal sapore Anni ’60. Fino alla brillantezza tipica dell’Holo Make Up. Una questione di tecnica, certo, ma anche di abbinamento tradi ombretto. A confermarlo è Valter Gazzano, National Make-Up Artist YSL Beauty: «Per...

