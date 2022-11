Cari ministri | adesso state attenti

(Di venerdì 25 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-14.mp4 “Facta non verba”, dicevano i latini. Fatti non parole. In queto caso, parole sante mai sufficientemente messe in pratica. Captiamo la novità, capiamo l’entusiasmo, pure la determinazione. Ci sta pure magari un pizzico di inesperienza. Maa non andare in ansia da prestazione, perché allora l’incidente è dietro l’angolo. E allora mi permetto di dare un consiglio non richiesto ai neo, molti dei quali amici: meno convegni, meno interviste, meno apparizioni televisive perché qui, ogni giorno, scoppia un inutile e dannoso casino mediatico sulla mala interpretazione – direi strumentalizzazione – di frasi pronunciate da membri del governo. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 25 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Nicola Porro

