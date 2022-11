A Senago 28enne ritrovata ferita e priva di sensi per strada

(Di venerdì 25 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, con un importante trauma cranico edisulla. Così è statauna donna di 28 anni in via Alcide De Gasperi, poco prima delle 2 del mattino di venerdì 25 novembre.trovata pernel cuore della notte La vicenda della donnae ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il fidanzato e la madre la cercavano da ore: ritrovata ferita a Senago nel cuore della notte priva di sensi per strada, con trauma cranico ...Mistero nella notte a Senago, nel Milanese, dove una ragazza di 28 anni ... negozio - non l'avevano vista tornare a casa dopo il turno. Dopo ore di ricerche, la 28enne è stata rintracciata proprio in ...