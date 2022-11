Agenzia ANSA

dell'in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a febbraio è scambiato a 1.770,30 dollari l'oncia con un aumento dello 0,56% . 24 novembre ...... proprio come fanno nell'Arco Minerario dell'Orinoco, dove sfruttano l'illegalmente grazie alla ... I camionisti hanno subito un aumento settimanale "incontrollato" deldel gasolio, oltre a un ... Oro: prezzo in aumento a 1.770,30 dollari - Economia (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a ...Il 2022 è stato un anno d'oro per la musica live in Italia, con un boom di incassi al botteghino per la musica leggera, la classica, il jazz, e risultati migliori rispetto al 2019 pre-pandemico. Tutta ...