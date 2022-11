' Ndrangheta e rifiuti | 38 indagati | anche corruzione elettorale

Contiguità tra imprenditori in Toscana e ', una nuova accusa di corruzione elettorale (in Regione) e altri indagati per un totale di ...della maxi - inchiesta sugli smaltimenti dei...Nuovo capitolo nello scandalo deiconciari, adesso coinvolte anche aziende di ...Contiguità tra imprenditori in Toscana e 'ndrangheta, una nuova accusa di corruzione elettorale (in Regione) e altri indagati per un totale di 38 persone. Così due avvisi di conclusione indagini della ...Il secondo ha 12 indagati; oltre a membri dei Gallace, imprenditori, un dipendente e un consigliere regionale Contiguità tra imprenditori in Toscana e 'ndrangheta ... maxi-inchiesta sugli smaltimenti ...