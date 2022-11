LIVE Portogallo-Ghana 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Aywe pareggia i conti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? GOOOOOOOOOOL! Cross perfetto di Kudus e Ayew non può sbagliare solo di fronte alla porta! 71? KUDUS! Cannonata del numero 20 del Seneghal, Diogo Costa controlla in due tempi. 69? Partey prova la conclusione dalla distanza, ma non trova la porta. 67? Sostituzione per il: Alidu Seidu lascia il campo a Tariq Lamptey. 66? 118esimo foto in nazionale per Cristiano Ronaldo. 65? GOOOOOOOOOOOOL! CR7 NON SBAGLIA E DIVENTA IL PRIMO CALCIATORE DELLA STORIA A SEGNARE IN 5CONSECUTIVI! 63? Ovviamente sarà Cristiano Ronaldo a calciare. 62?DI RIGORE PER IL! Fallo di Salisu su Ronaldo! 60? L’arbitro riprende verbalmente Seidu, il numero 26 delha rischiato l’espulsione. 59? Squadre ai ferri corti, ...