Immobili | da Confedilizia e Notariato una guida per i giovani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –e il Consiglio nazionale delhanno presentatato la“Casa e”, un vademecum pratico alla locazione e alla compravenditaare, per accompagnare e orientare legenerazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. “E' unaper rendere consapevoli idelle grandi possibilità di questo mondo. Parliamo del rapporto tra ie la casa sul piano sia dell'acquisto ma anche dell'affitto. Spesso isono restii ma anche impossibilitati ad acquistare, nonostante le agevolazioni fiscali che ci sono e che in parte saranno rinnovate con questa legge di bilancio. Ma si parla anche di affitto, per agevolarlo sia ...