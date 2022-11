Edoardo Donnamaria svela qual è il suo più grande desiderio

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel corso di una chiacchierata in giardino,a Nikita Pelizone sia il suo più. La gieffina gli pone alcune domande in merito, al fine di comprendere se è unche ha maturato da molto o da quando è entrato nella casa delFratello Vip 7. Anche Luca Salatino è intervenuto nella discussione facendoche battutina ironica. Ecco cosa ha detto eè il suo. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delFratello Vip 7e il suo sogno piùrivelato a Nikita Pelizon Questa mattina, alcuni Vipponi riuniti in giardino hanno ...