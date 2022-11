Donna morta e messa nel congelatore dal figlio | “Non voleva i funerali”

A dare l'allarme è stata la figlia che ha trovato lagiàattorno alle 20 di sera. Ha chiamato i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Il Messaggero riferisce che l'anziana è caduta ...... star di Instagram e di TikTokcarbonizzata a 91 anni dopo essere caduta nel camino. Nonna ... grazie alle battute della, ma anche agli scherzi quotidiani organizzati da Pazzi. Nonna ...Parla Angelo Bellanova, l’uomo di 55 anni che ha ammesso di aver nascosto la madre Maria Prudenza in un congelatore nella loro villetta di ..."Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139, 100 sono donne. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner. Si arresta il calo delle vittime dei femminicidi (ANSA) ...