Coppa Davis 2022 | Filippo Volandri | “Sono orgoglioso dei ragazzi | ma ci aspettano altre partite difficili!”

(Di giovedì 24 novembre 2022) La vittoria dell’Italia del tennis e la vittoria di. A Malaga (Spagna), la Nazionale guidata dall’ex giocatore toscano si presentava ai nastri di partenza con defezioni importanti nei quarti delle Finals di: out Matteo Berrettini e Jannik Sinner e contro una delle formazioni più complicate da affrontare, gli Stati Uniti. E’ arrivato il successo del gruppo nel match in cui tutto si condensa, ovvero il doppio. Grazie alla prestazione straordinaria di Simone Bolelli e Fabio Fognini è arrivato il punto decisivo contro Jack Sock/Tommy Paul, dopo che i singolari erano terminati sull’1-1: super Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe e Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro un Taylor Fritz più forte sul veloce indoor. Una sfida senza appello vinta 6-4 6-4 dagli azzurri ...

