Cina | Covid | numero record di casi nonostante severe misure contro pandemia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Pechino, 24 nov. (Adnkronos) - Laha registrato ilpiù alto digiornalieri didall'inizio dellalevolte a eliminare il virus. Ci sono focolai in diverse grandi città, tra cui la capitale Pechino e il distretto commerciale meridionale di Guangzhou. Ieri il Paese ha registrato 31.527, unsuperiore al picco di circa 28.000 registrato ad aprile, quando la sua città più grande, Shanghai, è stata messa in lockdown. Ilarriva mentre i rigidi blocchi per contrastare lacontinuano a scatenare episodi di disordini. La politica cinese zero-ha salvato molte vite nel Paese di 1,4 miliardi ...

Raggiungono un nuovo record i casi di- 19 in, che si sono attestati mercoledì a 31.444 , superando anche il picco raggiunto a metà aprile , quando il numero delle infezioni per poco non aveva raggiunto quota 30mila, numero ...Zhengzhou, città dellacentrale che ospita un'enorme fabbrica di iPhone, ha ordinato il lockdown in diversi distretti dove infuria un'epidemia di- 19 che ha scatenato violente proteste e panico . I residenti del ...MeteoWeb Preoccupa la recrudescenza dei casi Covid-19 in Cina, non tanto per i numeri assoluti in sé che sono assolutamente marginali in rapporto alla popolazione cinese… Leggi ...Pechino, 24 nov. (Adnkronos) - La Cina ha registrato il numero più alto di casi giornalieri di Covid dall'inizio della pandemia, nonostante le severe misure volte a eliminare il virus. Ci ...