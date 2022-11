“Cartabianca” | Mauro Corona in lacrime | il motivo è emozionante

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 novembre 2022) News Tv. “piange. Martedì 22 novembre è andata in onda una nuova puntata di ““, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Nel corso della puntata,non è riuscito a trattenere le. Il momento è stato molto. Il pubblico ha avuto modo di vedere una veste diversa di. (Continua…) LEGGI ANCHE: “”, la rivelazione a luci rosse didavanti a Bianca Berlinguerpiange a “” “” è un talk show politico in onda dal 7 novembre 2016 in prima serata su Rai 3 e condotto da Bianca ...