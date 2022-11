Bianca Atzei | pronta a diventare mamma | i dettagli della festa prima della nascita

(Di giovedì 24 novembre 2022) La futuraha reso pubblici idel bellissimo baby shower. Felicità alle stelle per la coppiae Stefano Corti, pronti agenitori. Infatti, non manca molto alla scadenza e la cantante ha svelato a Verissimo, durante la puntata del 29 ottobre, di essere al 6° mese di gravidanza, rivelando inoltre il sesso del bebè, ovvero un bel maschietto. Impauriti ma emozionati, non vedono l’ora di abbracciare il loro bambino, dedicandogli attenzioni e amore.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Inoltre, tramite social, l’ex fidanzata di Max Biaggi ha fornito alcuni piccoli indizi sul nome, senza dichiararlo esplicitamente, lasciando ai fan l’occasione di divertirsi e liberando così la fantasia: ...

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno aspettando il loro primo figlio. All'inizio del nuovo anno, infatti, arriverà il loro amato maschietto di casa. E, nell'attesa, i due hanno organizzato un baby shower. La coppia ha festeggiato il primo figlio in arrivo con una giornata speciale, all'insegna dell'azzurro, della dolcezza e della felicità. "Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare"