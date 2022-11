Bernardeschi | «Fascia arcobaleno? È una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Federico, attaccante del Toronto, ha parlato del divieto da parte della FIFA di utilizzare laFederico, attaccante del Toronto, ha parlato ai Rai Sport del divieto della FIFA di utilizzare la. PAROLE – «Il poter scegliere il proprio credo è inviolabile nella vita. Nessuno deve e può violare questi. È unasiin questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all’esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie, specie sui. C’è chi ha ...

Federico, attaccante del Toronto, ha parlato del divieto da parte della FIFA di utilizzare laarcobaleno Federico, attaccante del Toronto, ha parlato ai Rai Sport del divieto della FIFA di utilizzare laarcobaleno. PAROLE - "Il poter scegliere il proprio credo è ...TORONTO (Canada) - Intervenuto in diretta a "Il Circolo dei Mondiali" su Rai Uno, Federicotorna sul divieto imposto dalla Fifa alla"One love" , che molti capitani delle squadre partecipanti sarebbro stati disposti ad ...Nagatomo prosegue così: “Dieci anni fa una partita del genere non l’avremmo vinta, ma in questo periodo le squadre asiatiche sono cresciute molto sia tal punto di vista tattico che da quello fisico” Y ...Intervenuto in diretta su Rai 1 nel corso del programma “Il Circolo dei Mondiali”, Federico Bernardeschi, ha parlato delle polemiche venute fuori in ...