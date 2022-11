Bale sull’Iran | “Penso che siano in una situazione difficile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gareth, capitano del Galles ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Iran: “Loro si trovano in una. Tramite il calcio però possono far sentire le loro voci”. Poi ha proseguito: “Tutta la mia Nazionale supporta l’iniziativa della fascia OneLove, ma il nostro focus rimane il calcio e siamo qui per questo. Però per qualsiasi iniziativa fuori dal campo, noi siamo disponibili”. SportFace.